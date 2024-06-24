Уорлик: Продавая оружие Армении, Франция раздражает Азербайджан

Поскольку Баку и Ереван близки к подписанию мирного договора, продажа оружия Францией Армении является новым провоцирующим элементом в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Поскольку Баку и Ереван близки к подписанию мирного договора, продажа оружия Францией Армении является новым провоцирующим элементом в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на news.am, об этом заявил бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.

По его мнению, Франция могла бы заключить сделку с Арменией о поставках вооружений после подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

"Прискорбно, что, когда мы приближаемся к заключению мирного соглашения, такой шаг запутывает и еще больше усложняет переговоры", - сказал Уорлик.