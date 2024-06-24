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Уорлик: Продавая оружие Армении, Франция раздражает Азербайджан

Уорлик: Продавая оружие Армении, Франция раздражает Азербайджан Поскольку Баку и Ереван близки к подписанию мирного договора, продажа оружия Францией Армении является новым провоцирующим элементом в отношениях между Арменией и Азербайджаном.
В регионе
24 июня 2024 г. 20:00
Уорлик: Продавая оружие Армении, Франция раздражает Азербайджан

Поскольку Баку и Ереван близки к подписанию мирного договора, продажа оружия Францией Армении является новым провоцирующим элементом в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на news.am, об этом заявил бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.

По его мнению, Франция могла бы заключить сделку с Арменией о поставках вооружений после подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

"Прискорбно, что, когда мы приближаемся к заключению мирного соглашения, такой шаг запутывает и еще больше усложняет переговоры", - сказал Уорлик.

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Версия на английском языке Warlick: By selling weapons to Armenia, France irritates Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Keçmiş həmsədr: Fransanın Ermənistana silah satması Azərbaycanla sülh ərəfəsində yeni təxribatdır

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