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Уоллес раскритиковал Макрона за слова об ответе на применение ядерного оружия РФ

Уоллес раскритиковал Макрона за слова об ответе на применение ядерного оружия РФ Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выступил с критическим замечанием в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего, что военная доктрина его страны не предусматривает возможности ядерного ответа на применение тактического ядерного оружи
В регионе
14 октября 2022 г. 11:13
Уоллес раскритиковал Макрона за слова об ответе на применение ядерного оружия РФ

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выступил с критическим замечанием в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего, что военная доктрина его страны не предусматривает возможности ядерного ответа на применение тактического ядерного оружия в Украине.

Как передает Report, об этом сообщил Daily Mail.

"Это [заявление] раскрывает карты президента Макрона", - сказал Уоллес.

Он добавил, что применение Россией ядерного оружия будет иметь серьезные последствия, так как в этом случае она "нарушит табу 1945 года о его применении. Такой шаг оставил бы Путина и его страну изолированными от всего мира".

Макрон ранее заявил о том, что в случае применения ядерного оружия Россией в Украине, Франция не будет использовать это оружие. "Франция, как и Россия, обладает ядерным оружием. "В этой области наша доктрина совершенно ясна. Сдерживание работает, но чем меньше мы будем об этом говорить, тем больше это будет вызывать доверия", - сказал Макрон.

За эти высказывания Макрона раскритиковали и в самой Франции. Его предшественник на президентском посту Франсуа Олланд напомнил, что принцип ядерного сдерживания основан на том, что ядерные державы не должны "ничего говорить о том, что они могли бы сделать" в критической ситуации.

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Версия на английском языке Ben Wallace rebukes Emmanuel Macron for ‘revealing his hand’ by saying he won’t use nuclear weapons
Версия на азербайджанском языке Fransa Prezidenti nüvə silahı ilə bağlı sirri yaymaqda ittiham olunur

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