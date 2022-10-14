Уоллес раскритиковал Макрона за слова об ответе на применение ядерного оружия РФ

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выступил с критическим замечанием в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего, что военная доктрина его страны не предусматривает возможности ядерного ответа на применение тактического ядерного оружи

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выступил с критическим замечанием в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего, что военная доктрина его страны не предусматривает возможности ядерного ответа на применение тактического ядерного оружия в Украине.

Как передает Report, об этом сообщил Daily Mail.

"Это [заявление] раскрывает карты президента Макрона", - сказал Уоллес.

Он добавил, что применение Россией ядерного оружия будет иметь серьезные последствия, так как в этом случае она "нарушит табу 1945 года о его применении. Такой шаг оставил бы Путина и его страну изолированными от всего мира".

Макрон ранее заявил о том, что в случае применения ядерного оружия Россией в Украине, Франция не будет использовать это оружие. "Франция, как и Россия, обладает ядерным оружием. "В этой области наша доктрина совершенно ясна. Сдерживание работает, но чем меньше мы будем об этом говорить, тем больше это будет вызывать доверия", - сказал Макрон.

За эти высказывания Макрона раскритиковали и в самой Франции. Его предшественник на президентском посту Франсуа Олланд напомнил, что принцип ядерного сдерживания основан на том, что ядерные державы не должны "ничего говорить о том, что они могли бы сделать" в критической ситуации.