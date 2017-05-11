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    Уничтожены являющиеся гражданами Ирана и Ирака главари групп террористической РПК

    В результате антитеррористической операции обезврежено 7 членов РПК

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В результате антитеррористической операции в поселке Кызылмеджит района Пюлюмюр турецкой провинции Тунджэли были обезврежены трое ведущих лидеров террористической РПК.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию распространил генштаб Вооруженных сил Турции.

    Это – "главари групп", гражданка Ирана Доктор Хатеми Эс, гражданин Ирака Джабир Мовлуди, а также Мехмет Фудейил. Перекрыв автомобильную дорогу Бингель-Эрзурум, 15 августа 2015 года Мехмет Фудейил совершил нападение на сотрудников полиции.

    В целом, что в ходе антитеррористической операции в поселке Кызылмеджит района Пюлюмюр обезврежено 7 членов террористической РПК. 

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