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Уничтожен российский самолет Су-25, бомбивший Ирпень

Уничтожен российский самолет Су-25, бомбивший Ирпень Российский самолет Су-25, бомбивший пригород Киева, был уничтожен
В регионе
3 марта 2022 г. 03:07
Уничтожен российский самолет Су-25, бомбивший Ирпень

Российский самолет Су-25, бомбивший пригород Киева, был уничтожен

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Соответствующая фотография обнародована в сети. Ее показал и военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Вражеский самолет Су-25, бомбивший Ирпень, уничтожен", - говорится в его публикации.

Напомним, украинские защитники продолжают отражать атаки российских войск вблизи Киева. Ожесточенные бои продолжаются несколько дней, но попытки противника попасть в столицу не увенчиваются успехом.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Ukraynanın İrpin şəhərini bombardman edən Su-25 təyyarəsi vurulub

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