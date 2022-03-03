Уничтожен российский самолет Су-25, бомбивший Ирпень

Российский самолет Су-25, бомбивший пригород Киева, был уничтожен

Российский самолет Су-25, бомбивший пригород Киева, был уничтожен

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Соответствующая фотография обнародована в сети. Ее показал и военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Вражеский самолет Су-25, бомбивший Ирпень, уничтожен", - говорится в его публикации.

Напомним, украинские защитники продолжают отражать атаки российских войск вблизи Киева. Ожесточенные бои продолжаются несколько дней, но попытки противника попасть в столицу не увенчиваются успехом.