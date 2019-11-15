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Умные остановки могут появиться в России в 2020 году

​Умные остановки могут появиться в России в 2020 году

В 2020 году в России в пилотном режиме могут появится умные остановки, которые будут вызывать автобус.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева.

Идея инновационной инфраструктуры заключается в том, что, если на остановке начнут собираться люди и система с помощью камер убедится в наличии пассажиров, автобус будет выведен на маршрут.

Принцип работы сервиса следующий: необходимо нажать на специальную кнопку вызова автобуса, установленную на остановке, после чего система проверяет количество пассажиров с помощью видеодетектора. Если ожидающих более пяти человек, система выведет автобус на маршрут.

Кроме того, на остановке будут установлены кнопки для вызова социального такси пенсионерам и льготникам. Предусмотрен и заказ автобуса для групп пассажиров заранее.

Федосеев сообщил, что тестироваться технология начнет в Самарской, Волгоградской и Курской областях.

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