Умеров: В Стамбуле украинская сторона подтвердила свою приверженность мирным усилиям

Полное прекращение огня на 30 дней и обмен военнопленными по формуле "все на всех" являются важными условиями для достижения мира между Россией и Украиной.

Полное прекращение огня на 30 дней и обмен военнопленными по формуле "все на всех" являются важными условиями для достижения мира между Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом написал в Facebook министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

"Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к прочному и справедливому миру... В Стамбуле вместе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой провели встречу со специальным посланником президента США Китом Келлоггом, советником премьер-министра Великобритания по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом, советником канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтером Зауттером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. Скоординировали позиции с коллегами накануне сегодняшней встречи с российской делегацией в Стамбуле. Украинская сторона подтвердила свою приверженность мирным усилиям, подчеркнув конструктивные шаги, предпринимаемые в последние недели и месяцы", - отметил он.