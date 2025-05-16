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Умеров: В Стамбуле украинская сторона подтвердила свою приверженность мирным усилиям

Умеров: В Стамбуле украинская сторона подтвердила свою приверженность мирным усилиям Полное прекращение огня на 30 дней и обмен военнопленными по формуле "все на всех" являются важными условиями для достижения мира между Россией и Украиной.
В регионе
16 мая 2025 г. 16:15
Умеров: В Стамбуле украинская сторона подтвердила свою приверженность мирным усилиям

Полное прекращение огня на 30 дней и обмен военнопленными по формуле "все на всех" являются важными условиями для достижения мира между Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом написал в Facebook министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

"Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к прочному и справедливому миру... В Стамбуле вместе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой провели встречу со специальным посланником президента США Китом Келлоггом, советником премьер-министра Великобритания по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом, советником канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтером Зауттером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. Скоординировали позиции с коллегами накануне сегодняшней встречи с российской делегацией в Стамбуле. Украинская сторона подтвердила свою приверженность мирным усилиям, подчеркнув конструктивные шаги, предпринимаемые в последние недели и месяцы", - отметил он.

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