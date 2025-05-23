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Умеров: Надеемся на содействие США в прекращении огня

Умеров: Надеемся на содействие США в прекращении огня Украина остается преданной идее прекращения огня и надеется на дальнейшую поддержку со стороны США в достижении длительного мира.
В регионе
23 мая 2025 г. 20:49
Умеров: Надеемся на содействие США в прекращении огня

Украина остается преданной идее прекращения огня и надеется на дальнейшую поддержку со стороны США в достижении длительного мира.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Прежде всего, Украина привержена прекращению огня. Мы благодарны президенту (США) Дональду Трампу за его инициативу. Мы благодарны всем европейским и американским партнерам, которые нам помогают. Сейчас это первый этап", - сказал он.

Напомним, что сегодня в рамках договоренностей между Украиной и Россией по итогам переговоров в Стамбуле, стороны произвели обмен пленными. На первом этапе они вернули по 270 военнопленных и 120 гражданских лиц.

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Версия на английском языке Umerov: Ukraine hopes for US support in achieving ceasefire

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