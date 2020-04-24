Умерла создатель конфет "Птичье молоко"

Создатель знаменитых конфет "Птичье молоко" Анна Чулкова ушла из жизни на 87-м году во Владивостоке.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Администрация города Владивостока и Совет почетных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Федоровны Чулковой", - говорится в сообщении мэрии.

Чулкова родилась 22 февраля 1934 года в селе Теродей Рязанской области. Ее семья в 1940 году по программе переселения оказалась на Дальнем Востоке, свой трудовой путь она начала с 16 лет на Владивостокской кондитерской фабрике, которая в 1993 году была переименована в "Приморский кондитер".

В 1967 приморские кондитеры во главе с Чулковой разработали самый удачный в СССР рецепт конфет "Птичье молоко", а также первыми стране внедрили механизированную технологию их производства. За это Анна Чулкова была награждена орденом Ленина.

"Анна Федоровна является автором и другой полюбившейся многим кондитерской продукции - шоколадно-вафельного торта "Мечта", конфет "Комета", "Метеорит", а за конфеты "Золотой Рог" она была удостоена бронзовой медали ВДНХ", - отметили в мэрии.