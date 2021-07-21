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Умерла сестра президента Таджикистана

Умерла сестра президента Таджикистана Сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона – 64-летняя Курбонби Рахмонова - скончалась 20 июля. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В регионе
21 июля 2021 г. 09:24

Сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона – 64-летняя Курбонби Рахмонова - скончалась 20 июля. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

У Рахмоновой была коронавирусная инфекция, она проходила лечение в клинической больнице №5 в Душанбе.

Рахмонову похоронят сегодня на ее малой родине в районе Дангара на юге Таджикистана.

В связи ее с кончиной правительство Таджикистана выразило соболезнование президенту, родным и близким.

5 июля от болезни с симптомами коронавируса скончалась мать супруги президента Таджикистана, 88-летняя Узбекби Асадуллоева.

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