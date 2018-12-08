Умерла правозащитница Людмила Алексеева

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Правозащитница, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась на 92-м году жизни в московской городской клинической больнице.

Как передает Report, б этом сообщили в пресс-службе СПЧ.

«Сегодня в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы», — отметили там.

По словам главы СПЧ Михаила Федотова, в последнее время Алексеевой «было трудно справляться с болезнью».

«Но дух ее как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней. Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям», — отметил Федотов.

Он добавил, что Алексеева оставалась правозащитником «до последних мгновений».