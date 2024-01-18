Умерла дочь советского военачальника Михаила Фрунзе

Татьяна Фрунзе, дочь советского полководца и революционера Михаила Фрунзе, умерла в Москве на 104-м году жизни.

Татьяна Фрунзе, дочь советского полководца и революционера Михаила Фрунзе, умерла в Москве на 104-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Шуйском историко-художественном и мемориальном музее имени М. В. Фрунзе

"В Москве в возрасте 103 лет скончалась дочь полководца и политического деятеля М. В. Фрунзе Татьяна Михайловна. <...> Она неоднократно бывала в Шуе и всегда проявляла интерес к работе музея им. М. В. Фрунзе", - говорится в сообщении в группе музея во "ВКонтакте".

Она родилась 2 августа 1920 года. В шесть лет она осталась сиротой. Детей Фрунзе усыновил Климент Ворошилов, один из близких друзей отца. Татьяна окончила Военную академию химзащиты Красной Армии, в годы Великой Отечественной войны работала на танковом заводе. Доктор химических наук, профессор Московского университета, один из ведущих российских специалистов в экспериментальной химии.

Михаил Фрунзе - советский государственный деятель и военачальник, в Гражданскую войну (1917-1922) был командующий Восточным, Туркестанским фронтами. Председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским делам (1925), руководил подготовкой и проведением Военной реформы (1924-1925).