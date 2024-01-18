О нас

Умерла дочь советского военачальника Михаила Фрунзе

Умерла дочь советского военачальника Михаила Фрунзе Татьяна Фрунзе, дочь советского полководца и революционера Михаила Фрунзе, умерла в Москве на 104-м году жизни.
В регионе
18 января 2024 г. 11:53
Умерла дочь советского военачальника Михаила Фрунзе

Татьяна Фрунзе, дочь советского полководца и революционера Михаила Фрунзе, умерла в Москве на 104-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Шуйском историко-художественном и мемориальном музее имени М. В. Фрунзе

"В Москве в возрасте 103 лет скончалась дочь полководца и политического деятеля М. В. Фрунзе Татьяна Михайловна. <...> Она неоднократно бывала в Шуе и всегда проявляла интерес к работе музея им. М. В. Фрунзе", - говорится в сообщении в группе музея во "ВКонтакте".

Она родилась 2 августа 1920 года. В шесть лет она осталась сиротой. Детей Фрунзе усыновил Климент Ворошилов, один из близких друзей отца. Татьяна окончила Военную академию химзащиты Красной Армии, в годы Великой Отечественной войны работала на танковом заводе. Доктор химических наук, профессор Московского университета, один из ведущих российских специалистов в экспериментальной химии.

Михаил Фрунзе - советский государственный деятель и военачальник, в Гражданскую войну (1917-1922) был командующий Восточным, Туркестанским фронтами. Председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским делам (1925), руководил подготовкой и проведением Военной реформы (1924-1925).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

США выдали большую часть виз для участия делегации РФ в мероприятиях Совбеза ООН
США выдали большую часть виз для участия делегации РФ в мероприятиях Совбеза ООН
18 января 2024 г. 11:34
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Пакистана из-за авиаударов
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Пакистана из-за авиаударов
18 января 2024 г. 11:24
В Новосибирске при пожаре в подвале гимназии погиб мужчина
В Новосибирске при пожаре в подвале гимназии погиб мужчина
18 января 2024 г. 11:10
В турецкой провинции Кайсери произошло землетрясение
В турецкой провинции Кайсери произошло землетрясение
18 января 2024 г. 10:41
Глава Минобороны Украины отменил визит во Францию по соображениям безопасности
Глава Минобороны Украины отменил визит во Францию по соображениям безопасности
18 января 2024 г. 10:32
Президент Армении обсудил ситуацию на Южном Кавказе с главой МИД Ирана
Президент Армении обсудил ситуацию на Южном Кавказе с главой МИД Ирана
18 января 2024 г. 10:18
Семь человек погибли из-за взрывов у ирано-пакистанской границы
Семь человек погибли из-за взрывов у ирано-пакистанской границы
18 января 2024 г. 08:57
В Армении ограбили служебный автомобиль министра
В Армении ограбили служебный автомобиль министра
17 января 2024 г. 22:17
Турция продлила мандат ВС на несение службы в Аденском заливе
Турция продлила мандат ВС на несение службы в Аденском заливе
17 января 2024 г. 21:24
Курдистанский министр: После ударов Ирана в регионе наблюдается серьезная напряженность
Курдистанский министр: После ударов Ирана в регионе наблюдается серьезная напряженность
17 января 2024 г. 20:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi