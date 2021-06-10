Сестра министра обороны РФ умерла от последствий COVID-19

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава думских единороссов Сергей Неверов, выразив соболезнования ее родным и близким.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе", - написал он.

Отмечается, что причиной смерти Ларисы Шойгу стан инсульт, вызванный коронавирусом.

Шойгу занимала пост зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту. В нижней палате она работала с пятого созыва. Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.