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Умер создатель образа кота Леопольда Вячеслав Назарук

Умер создатель образа кота Леопольда Вячеслав Назарук Мультипликатор, создатель образов кота Леопольда и Крошки Енота Вячеслав Назарук умер на 82-м году жизни. Прощание с ним состоится 1 февраля в Москве.
В регионе
29 января 2023 г. 19:05
Умер создатель образа кота Леопольда Вячеслав Назарук

Мультипликатор, создатель образов кота Леопольда и Крошки Енота Вячеслав Назарук умер на 82-м году жизни. Прощание с ним состоится 1 февраля в Москве.

Как передает Report, об этом сообщил в Facebook шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

"28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и многих других Вячеслав Назарук. В последние годы писал картины, посвященные событиям древнерусской истории", - написал Капков.

Назарук родился 4 марта 1941 года в Москве. В 1965 году окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (ныне Московский педагогический государственный университет, МГПУ), затем курсы творческих работников Центрального телевидения при Госкомитете Совмина СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио).

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