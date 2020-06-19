​Умер сын экс-главы СССР

Сергей Хрущев https://report.az/storage/news/d0879540f078bc63f0bafdc18973c608/1e5473b2-3af0-4d44-b4f5-5ee902260395_292.jpg

Скончался сын первого экс-секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, он умер на 85-м году жизни.

Причины и обстоятельства его смерти не уточняются.

Сергей Хрущев являлся советским, американским и российским публицистом. Был приглашен в американский университет Брауна для чтения лекций по истории холодной войны. Эта тема стала его специализацией. Сергей Хрущев также работал в качестве профессора Института международных исследований Томаса Уотсона Университета Брауна.