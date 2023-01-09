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Умер разработчик ракет "Калибр"

Умер разработчик ракет "Калибр" Разработчик ракет "Калибр", научный руководитель концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" Павел Камнев умер на 86-м году жизни.
В регионе
9 января 2023 г. 21:08
Умер разработчик ракет Калибр

Разработчик ракет "Калибр", научный руководитель концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" Павел Камнев умер на 86-м году жизни.

Как предает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев", - сказали в пресс-службе.

Камнев родился в 1937 году в Махачкале. После окончания Московского авиационного института, прошел трудовой путь от инженера до первого заместителя главного конструктора на Свердловском машиностроительном заводе имени М. И. Калинина. Указом президента России Владимира Путина от 21 апреля 2016 года Павлу Камневу присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Отмечается, что в апреле 2017 года Павел Камнев был назначен на должность научного руководителя концерна и возглавил совет директоров АО "ОКБ "Новатор". Камнев - автор более 20 изобретений, соавтор свыше 300 научно-технических отчетов, доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

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Версия на азербайджанском языке “Kalibr” raketlərinin yaradıcısı vəfat edib

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