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Умер посол России в Египте

Умер посол России в Египте
© TASS

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в каирской больнице в возрасте 68 лет. Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко", - сказал собеседник агентства.

Кирпиченко родился в 1951 году. В разные годы он возглавлял российские дипломатические миссии в ОАЭ, Ливии, Сирии. С 2011 года занимал должность посла России в Египте и по совместительству полномочного представителя при Лиге арабских государств.

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