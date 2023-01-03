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Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов В возрасте 80 лет ушел из жизни последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов.
В регионе
3 января 2023 г. 23:21
Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

В возрасте 80 лет ушел из жизни последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов.

Как передает Report, об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на родственников политика.

Родные политика рассказали, что он умер у себя на даче около 20:00 (бакинское время). Причины его смерти не раскрываются.

Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном, а в 1965 году он закончил МГУ. Позднее, в 1980 году он защитил диссертацию на степень доктора экономических наук.

4 октября 1993 года Хасбулатов участвовал в обороне здания Верховного Совета России, расстрелянного по приказу президента Бориса Ельцина из танков.

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Версия на азербайджанском языке RSFSR Ali Sovetinin sonuncu sədri Ruslan Xasbulatov vəfat edib

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