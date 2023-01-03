Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

В возрасте 80 лет ушел из жизни последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов.
Родные политика рассказали, что он умер у себя на даче около 20:00 (бакинское время). Причины его смерти не раскрываются.
Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном, а в 1965 году он закончил МГУ. Позднее, в 1980 году он защитил диссертацию на степень доктора экономических наук.
4 октября 1993 года Хасбулатов участвовал в обороне здания Верховного Совета России, расстрелянного по приказу президента Бориса Ельцина из танков.