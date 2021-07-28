Умер последний член ГКЧП

Бывший министр общего машиностроения СССР, первый заместитель председателя Совета обороны СССР Олег Бакланов умер в возрасте 89 лет.

Бывший министр общего машиностроения СССР, первый заместитель председателя Совета обороны СССР Олег Бакланов умер в возрасте 89 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы Роскосмоса.

Бакланов родился 17 марта 1932 года в городе Харькове Украинской ССР (ныне - Украина). С 1988 по 1991 год был секретарем ЦК КПСС. С 1983 по 1988 год занимал пост министра общего машиностроения СССР. С 1985 по 1988 год являлся главой ракетно-космической отрасли Советского Союза и был куратором государственной программы по созданию многоразовой транспортной космической системы "Энергия - Буран".

Был первым заместителем председателя Совета обороны СССР. Являлся членом ГКЧП с 18 по 21 августа 1991 года, с 2020 года оставался последним из живущих членов этой структуры.