Умер пилот экстренно севшего в Домодедово самолета

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Домодедово частный самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пилота. Впоследствии пилот умер.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СКР проводит проверку.

«Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего»,— сказала представитель ММСУТ Татьяна Морозова.

По данным агентства, самолет бизнес авиации SRG206 некоторое время назад прибыл в Москву из Штутгарта и сегодня днем вылетел в Пензу. В пресс-службе аэропорта рассказали, что самолет, следовал по маршруту Москва—Пенза, вернулся в аэропорт в связи с ухудшением состояния здоровья капитана, который потерял сознание. Посадку выполнил второй пилот.