Умер пассажир внепланово севшего в Казахстане российского самолета

Пассажир самолета российской авиакомпании Nordwind Airlines, который совершил внеплановую посадку в аэропорту Актобе, умер.

Пассажир самолета российской авиакомпании Nordwind Airlines, который совершил внеплановую посадку в аэропорту Актобе, умер.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС представитель аэропорта.

"Пассажир скончался", - сказал собеседник агентства.

Как позже уточнили в пресс-службе аэропорта, самолет Boeing-777 приземлился в аэропорту Актобе в 12:40 по местному времени. После посадки самолета к нему были направлены медики.

"К сожалению, несмотря на все принятые меры, спасти пассажира не удалось. Пассажир - женщина 1983 года - скончалась до приземления самолета в Актобе", - говорится в сообщении. В аэропорту выразили соболезнования родным и близким умершей женщины и поблагодарили экипаж воздушного судна за профессионализм при взаимодействии с наземными службами.

Ранее в аэропорту сообщили о том, что в Актобе совершил внеплановую посадку борт Nordwind Airlines из-за недомогания одного из пассажиров. По данным сервиса Flightradar24, самолет до сих пор находится в аэропорту Актобе. Согласно данным сервиса, он летел из Екатеринбурга в Сочи, однако развернулся над территорией Казахстана и совершил посадку в Актобе.