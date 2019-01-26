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    Умер один пострадавший от взрыва в кафе в Саратовской области - ВИДЕО

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Один из пострадавших при взрыве в кафе в поселке Лысые Горы в Саратовской области скончался в больнице.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу врач Лысогорской районной больницы.

    "Мужчина, у которого было 90% ожогов тела, самый тяжелый пострадавший, только что скончался в Лысогорской районной больнице. Он находился на искусственной вентиляции легких", - сказал собеседник агентства.

    В субботу в подсобке кафе "Рандеву" в поселке Лысые горы взорвался газовый баллон, который спровоцировал возгорание. Инцидент произошел во время празднования свадьбы.

    По последним данным, в результате происшествия пострадали около 30 человек, 14 из них госпитализированы. 

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