Умер один пострадавший от взрыва в кафе в Саратовской области - ВИДЕО

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Один из пострадавших при взрыве в кафе в поселке Лысые Горы в Саратовской области скончался в больнице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу врач Лысогорской районной больницы.

"Мужчина, у которого было 90% ожогов тела, самый тяжелый пострадавший, только что скончался в Лысогорской районной больнице. Он находился на искусственной вентиляции легких", - сказал собеседник агентства.

В субботу в подсобке кафе "Рандеву" в поселке Лысые горы взорвался газовый баллон, который спровоцировал возгорание. Инцидент произошел во время празднования свадьбы.

По последним данным, в результате происшествия пострадали около 30 человек, 14 из них госпитализированы.