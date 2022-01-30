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Умер легендарный актер Леонид Куравлев

Умер легендарный актер Леонид Куравлев Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни.
В регионе
30 января 2022 г. 13:24
Умер легендарный актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном", - сказал собеседник агентства. Время и дата прощания уточняются.

Леонид Куравлев - советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyanın Xalq artisti Leonid Kuravlev vəfat edib

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