Умер легендарный актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном", - сказал собеседник агентства. Время и дата прощания уточняются.

Леонид Куравлев - советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".