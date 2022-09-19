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Умер космонавт, установивший рекорд по длительности полета в космос

Умер космонавт, установивший рекорд по длительности полета в космос Космонавт Валерий Поляков, который установил рекорд по длительности полета в космос, умер на 81-м году жизни.
В регионе
19 сентября 2022 г. 12:22
Умер космонавт, установивший рекорд по длительности полета в космос

Космонавт Валерий Поляков, который установил рекорд по длительности полета в космос, умер на 81-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении "Роскосмоса".

"Госкорпорация "Роскосмос" с прискорбием сообщает о смерти Героя Советского Союза, Героя России, летчика-космонавта СССР, обладателя мирового рекорда самого длительного полета в космос (437 суток) Валерия Полякова", - говорится в сообщении.

Поляков совершил две космические экспедиции. Всего он пробыл на орбите 678 суток 16 часов.

Рекорд по длительности экспедиции был установлен во время полета на станции "Мир" с января 1994 по март 1995 года.

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Версия на азербайджанском языке Rekordçu sovet astronavtı vəfat edib

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