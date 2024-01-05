Умер экс-глава Верховной рады Украины

В Киеве в возрасте 85 лет скончался бывший глава Верховной Рады Украины Александр Ткаченко. Последние 10 лет он болел и был прикован к коляске.

В Киеве в возрасте 85 лет скончался бывший глава Верховной Рады Украины Александр Ткаченко. Последние 10 лет он болел и был прикован к коляске.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий Николай Канишевский.

Ткаченко родом из Черкасской области. С конца 1980-х по начало 1990-х он работал на министерских должностях в правительстве УССР. Он был заместителем главы правительства. В Верховной раде начал работу с 1994 года и был депутатом от Крестьянской партии. В 2002 году стал депутатом Коммунистической партии.

В 1998 году Ткаченко был избран главой парламента. В то время Рада не смогла определиться с руководителем в течение 3 месяцев. После этого в Украине появился новый термин "спикериада". В частности, Ткаченко был последним спикером, который имел поддержку левого большинства.

Когда он возглавил парламент, его заместителями стали коммунист Адам Мартынюк и социал-демократ Виктор Медведчук.

Он автор фразы: "Я не первый, но и не второй". Таков был ответ на вопрос, кто в Украине главнее - президент или глава парламента.