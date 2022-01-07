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Умер экс-глава Генштаба ВС России

Умер экс-глава Генштаба ВС России Бывший начальник Генерального штаба ВС России Анатолий Квашнин умер на 76-м году жизни.
В регионе
7 января 2022 г. 12:56
Умер экс-глава Генштаба ВС России

Бывший начальник Генерального штаба ВС России Анатолий Квашнин умер на 76-м году жизни.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

С февраля 1995 года Квашнин руководил войсками Северо-Кавказского военного округа, в 1997 году стал начальником Генштаба ВС, в 2004 году уволен в запас.

СМИ отмечали, что Квашнин совершил головокружительную военную карьеру, будучи выпускником гражданского вуза (он окончил Курганский машиностроительный институт), пройдя все ступени армейских должностей от заместителя командира танковой роты до начальника Генштаба — первого заместителя министра обороны России.

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