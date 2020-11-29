Умер бывший президент Российской академии наук

Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук, умер на 75-м году жизни.

Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук, умер на 75-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости заместитель президента РАН Владимир Иванов.

"Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013-2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки", — сказал он.

"Владимир Евгеньевич болел, у него была коронавирусная инфекция. И, к несчастью, в 4.40 утра сегодня его не стало", - сообщили в пресс-службе РАН.