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Умер бывший президент Российской академии наук

Умер бывший президент Российской академии наук Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук, умер на 75-м году жизни.
В регионе
29 ноября 2020 г. 10:23
Умер бывший президент Российской академии наук
Владимир Фортов

Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук, умер на 75-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости заместитель президента РАН Владимир Иванов.

"Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013-2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки", — сказал он.

"Владимир Евгеньевич болел, у него была коронавирусная инфекция. И, к несчастью, в 4.40 утра сегодня его не стало", - сообщили в пресс-службе РАН.

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