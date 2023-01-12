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Умер бывший председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР

Умер бывший председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР Бывший руководитель коммунистической партии Узбекистана, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанов умер на 96 году жизни.
В регионе
12 января 2023 г. 15:36
Умер бывший председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР

Бывший руководитель коммунистической партии Узбекистана, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанов умер на 96 году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил близкий к семье покойного ветеран узбекской журналистики Рахимджон Султанов.

По его данным, Нишанов, который с 1989 года по настоящее время жил в Москве, умер за границей. Сейчас семья решает, где он будет похоронен. Рассматриваются варианты погребения рядом с супругой в Женеве или в Узбекистане.

Нишанов родился 15 января 1926 года. Окончил Ташкентский вечерний педагогический институт. Кандидат исторических наук. В январе 1988 года возглавил ЦК компартии Узбекской ССР, одновременно с конца мая 1988 года до 25 мая 1989 года являлся членом президиума Верховного Совета СССР. В июне 1989 года Нишанов был назначен председателем Совета национальностей Верховного Совета СССР. В сентябре 1991 года занял должность советника президента СССР.

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