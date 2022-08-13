Умер армянский генерал, известный как «Ходжалинский палач»

Скончался бывший депутат парламента Армении, экс-замминистра обороны генерал Сейран Сароян.
С.Сароян был участником Карабахской войны 90-х. С 1993 по 2007 гг был командиром полка, бригады, 2-го армейского корпуса, а затем и 4-го корпуса ВС Армении.
Следует отметить, что армянский генерал Сейран Сароян отличался особой жестокостью по отношению к азербайджанским военнопленным и гражданскому населению во время войны в Карабахе.
Генерала С.Сарояна, известного как «Ходжалинский палач», доставили в Беларусь из-за ухудшения здоровья. Сообщалось, что он не мог ходить.