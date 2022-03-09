"Укрэнерго" заявило о полном обесточивании Чернобыльской АЭС из-за действий РФ

Чернобыльская АЭС полностью обесточена действиями российских войск.

Чернобыльская АЭС полностью обесточена действиями российских войск.

Как передает Report, об этом сообщил системный оператор НЭК "Укрэнерго".

"В результате вражеских действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС! Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергоснабжения", - говорится в сообщении НЭК.

В свою очередь НАЭК "Энергоатом" в своем телеграмм-канале уточнил, что обесточивание всех ядерных объектов зоны отчуждения связано с повреждением ЛЭП 750 кВ ЧАЭС – ПС "Киевская", что также повлекло обесточивание города Славутич.

"В ХОЯТ-1 находится около 20 тыс. отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Если его не будет, насосы не будут производить охлаждение. Как следствие возрастет температура в бассейнах выдержки, будет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может быть перенесено в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы", - подчеркивается в сообщении.

В НАЭК также отмечают, что из-за обесточивания не будет работать вентиляция на объекте, и весь находящийся там персонал получит опасную дозу излучения.

"Также не работает система пожаротушения. Это огромный риск в случае пожара, который может произойти в результате попадания снаряда. В настоящее время продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и возобновление энергопитания", - заявили в "Энергоатоме".

Как сообщалось, военные РФ захватили территорию зоны отчуждения ЧАЭС.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) констатировало прекращение дистанционной передачи данных с установленных на Чернобыльской АЭС систем контроля за соблюдением гарантий. "На данный момент никто не понимает, что происходит в Чернобыле и что угрожает региону. Крайне опасная ситуация", - отметили в МАГАТЭ.