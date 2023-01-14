"Укрэнерго": В 11 областях Украины ввели аварийные отключения света

В одиннадцати областях Украины ввели аварийные отключения света.
Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Отмечается, что в этих регионах лимиты потребления электроэнергии превышены.
"На данный момент лимиты превышены уже в 11 областях, в результате чего применены аварийные отключения", - рассказали в "Укрэнерго".
Ранее компания компания сообщала, что в девяти областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Отметим, что по сообщению местных СМИ, ВС России подвергают обстрелам энергетическую инфраструктуру Украины.