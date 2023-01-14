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"Укрэнерго": В 11 областях Украины ввели аварийные отключения света

"Укрэнерго": В 11 областях Украины ввели аварийные отключения света В одиннадцати областях Украины ввели аварийные отключения света.
В регионе
14 января 2023 г. 15:18
Укрэнерго: В 11 областях Украины ввели аварийные отключения света

В одиннадцати областях Украины ввели аварийные отключения света.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Отмечается, что в этих регионах лимиты потребления электроэнергии превышены.

"На данный момент лимиты превышены уже в 11 областях, в результате чего применены аварийные отключения", - рассказали в "Укрэнерго".

Ранее компания компания сообщала, что в девяти областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Отметим, что по сообщению местных СМИ, ВС России подвергают обстрелам энергетическую инфраструктуру Украины.

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Версия на английском языке Ukrenergo: Emergency blackouts in 11 regions of Ukraine

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