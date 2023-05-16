Украину официально приняли в Центр НАТО по кибербезопасности

Украина официально присоединилась к Центру НАТО по вопросам сотрудничества в области кибербезопасности (CCDCOE). Возле штаб-квартиры Киберцентра в Таллине подняли украинский флаг.

Украина официально присоединилась к Центру НАТО по вопросам сотрудничества в области кибербезопасности (CCDCOE). Возле штаб-квартиры Киберцентра в Таллине подняли украинский флаг.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

"Сегодня в штаб-квартире Центра НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты в Таллине официально поднят государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к центру", - сказано в сообщении .

CCDCOE был основан в 2008 году по инициативе Эстонии. Киев направил официальный запрос о присоединении к работе центра в августе 2021 года. В начале марта 27 государств-членов НАТО приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-участницы в Киберцентр.