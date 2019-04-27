​Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

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Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Климца поместили под стражу 12 апреля. Точная причина его задержания неизвестна. Собеседник издания утверждает, что визит бизнесмена в Москву связан с обсуждением его активов в Донбассе, которых он фактически лишился после начала вооруженного конфликта в 2014 году.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Климец, неофициально подтвердили его арест. По словам представителей холдинга, в последнее время глава компании часто получал предложения переписать или продать за бесценок свой бизнес на территории Донецкой и Луганской областей Украины.