Украинское командование: За ночь уничтожено более 30 беспилотников

Российские войска минувшей ночью запустили несколько групп ударных беспилотников по Украине, несколько десятков было уничтожено.

Российские войска минувшей ночью запустили несколько групп ударных беспилотников по Украине.

Как передает Report, об этос сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Атака была массированной, но и работа противовоздушной обороны была достаточно результативной − более 30 дронов было уничтожено. Более точную цифру назовут Генштаб и Воздушные силы", - сказала она.

По ее словам, силы ПВО работали, в частности, в Николаевской и Одесской областях.

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким ранее написал в телеграме, что этой ночью мог быть установлен рекорд по сбитым беспилотникам.