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Украинское командование: За ночь уничтожено более 30 беспилотников

Украинское командование: За ночь уничтожено более 30 беспилотников Российские войска минувшей ночью запустили несколько групп ударных беспилотников по Украине, несколько десятков было уничтожено.
В регионе
28 сентября 2023 г. 08:59
Украинское командование: За ночь уничтожено более 30 беспилотников

Российские войска минувшей ночью запустили несколько групп ударных беспилотников по Украине.

Как передает Report, об этос сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Атака была массированной, но и работа противовоздушной обороны была достаточно результативной − более 30 дронов было уничтожено. Более точную цифру назовут Генштаб и Воздушные силы", - сказала она.

По ее словам, силы ПВО работали, в частности, в Николаевской и Одесской областях.

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким ранее написал в телеграме, что этой ночью мог быть установлен рекорд по сбитым беспилотникам.

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Версия на английском языке Ukrainian command: Over 30 drones destroyed overnight
Версия на азербайджанском языке Ukrayna komandanlığı: Bir gecədə 30-dan çox dron məhv edilib

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