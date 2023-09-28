Украинское командование: За ночь уничтожено более 30 беспилотников

Российские войска минувшей ночью запустили несколько групп ударных беспилотников по Украине.
Как передает Report, об этос сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
"Атака была массированной, но и работа противовоздушной обороны была достаточно результативной − более 30 дронов было уничтожено. Более точную цифру назовут Генштаб и Воздушные силы", - сказала она.
По ее словам, силы ПВО работали, в частности, в Николаевской и Одесской областях.
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким ранее написал в телеграме, что этой ночью мог быть установлен рекорд по сбитым беспилотникам.