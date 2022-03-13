Украинско-российские переговоры состоятся после того, как будут разработаны юридические форматы

Четвертый раунд переговоров между Украиной и Российской Федерацией пройдет после того, как будут наработаны "юридические форматы".

Четвертый раунд переговоров между Украиной и Российской Федерацией пройдет после того, как будут наработаны "юридические форматы".

Как передает Report, такие форматы могут быть наработаны в ближайшее время, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "Коммерсанту".

"Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча - четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра", - заявил собеседник.

По его словам, наверное, уже не нужно "просто проводить беседы".

"Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы", - добавил Подоляк.