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Украинско-российские переговоры состоятся после того, как будут разработаны юридические форматы

Украинско-российские переговоры состоятся после того, как будут разработаны юридические форматы Четвертый раунд переговоров между Украиной и Российской Федерацией пройдет после того, как будут наработаны "юридические форматы".
В регионе
13 марта 2022 г. 12:06
Украинско-российские переговоры состоятся после того, как будут разработаны юридические форматы

Четвертый раунд переговоров между Украиной и Российской Федерацией пройдет после того, как будут наработаны "юридические форматы".

Как передает Report, такие форматы могут быть наработаны в ближайшее время, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "Коммерсанту".

"Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча - четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра", - заявил собеседник.

По его словам, наверное, уже не нужно "просто проводить беседы".

"Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы", - добавил Подоляк.

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