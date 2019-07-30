Украинский суд арестовал российский танкер

В Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

При этом Матиос отметил, что украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины (СБУ).Также он подчеркнул, что украинское законодательство не предусматривает получения согласия или разрешения консула или представителя дипломатического учреждения на проведение следственных действий на морском или речном транспорте, который находится на территории Украины.Сотрудники СБУ задержали Nika Spirit 25 июля в порту Измаил. Как утверждает Киев, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.