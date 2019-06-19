​Украинский депутат застрелился во время чистки пистолета

В Киеве во время чистки пистолета погиб народный депутат от фракции "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Примерно около часа назад жена народного депутата Тымчука позвонила в "скорую помощь" и в полицию и сообщила о том, что ее муж чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе смертельное ранение. К приезду бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже скончался", - сообщил депутат Антон Геращенко.

В настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа и выясняет обстоятельства происшествия.

Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 года в российской Чите. Работал военным журналистом, подполковник запаса.