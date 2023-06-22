О нас

Украинским студентам рассказали про экономические отношения с Азербайджаном

Украинским студентам рассказали про экономические отношения с Азербайджаном Для студентов Национального технического университета "Днепровская политехника" состоялась он-лайн лекция на тему "Торгово-экономический сектор украинско-азербайджанских отношений".
В регионе
22 июня 2023 г. 21:39
Украинским студентам рассказали про экономические отношения с Азербайджаном

Для студентов Национального технического университета "Днепровская политехника" состоялась онлайн лекция на тему "Торгово-экономический сектор украинско-азербайджанских отношений".

Как передает Report, лектором выступил азербайджанский эксперт в области энергетики, который имеет степень МВА в области глобального управления (IE Business School, Мадрид, Испания) Кянан Джафаров. Модерировала мероприятие журналист, куратор украинско-азербайджанских проектов Марина Гончарук.

Открывая мероприятие, директор Украинско-азербайджанского культурно-делового центра при НТУ "Днепровская политехника" Геннадий Онищенко рассказал о развитии украинско-азербайджанского диалога на базе университета, а также о важности исследования разных аспектов отношений Украины с дружественным Азербайджаном.

К.Джафаров отметил студентам про общие подходы к оценке экономических процессов, а также детально остановился на энергетическом секторе украинско-азербайджанских отношений. Эксперт рассказал об истории развития торгово-экономических отношений между нашими странами после восстановления независимости, о том какие решения принимаются сейчас для продолжения торговли в условиях заблокированной логистики, а также о перспективах дальнейшего диалога в этой отрасли.

Кянан Джафаров озвучил цифры об оказании Азербайджаном всесторонней помощи Украине, а также о планах участия страны в дальнейшем восстановлении Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi