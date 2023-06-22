Украинским студентам рассказали про экономические отношения с Азербайджаном

Для студентов Национального технического университета "Днепровская политехника" состоялась он-лайн лекция на тему "Торгово-экономический сектор украинско-азербайджанских отношений".

Для студентов Национального технического университета "Днепровская политехника" состоялась онлайн лекция на тему "Торгово-экономический сектор украинско-азербайджанских отношений".

Как передает Report, лектором выступил азербайджанский эксперт в области энергетики, который имеет степень МВА в области глобального управления (IE Business School, Мадрид, Испания) Кянан Джафаров. Модерировала мероприятие журналист, куратор украинско-азербайджанских проектов Марина Гончарук.

Открывая мероприятие, директор Украинско-азербайджанского культурно-делового центра при НТУ "Днепровская политехника" Геннадий Онищенко рассказал о развитии украинско-азербайджанского диалога на базе университета, а также о важности исследования разных аспектов отношений Украины с дружественным Азербайджаном.

К.Джафаров отметил студентам про общие подходы к оценке экономических процессов, а также детально остановился на энергетическом секторе украинско-азербайджанских отношений. Эксперт рассказал об истории развития торгово-экономических отношений между нашими странами после восстановления независимости, о том какие решения принимаются сейчас для продолжения торговли в условиях заблокированной логистики, а также о перспективах дальнейшего диалога в этой отрасли.

Кянан Джафаров озвучил цифры об оказании Азербайджаном всесторонней помощи Украине, а также о планах участия страны в дальнейшем восстановлении Украины.