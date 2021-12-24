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Украинский суд разрешил задержать экс-президента Порошенко

Украинский суд разрешил задержать экс-президента Порошенко Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко с целью его привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
В регионе
24 декабря 2021 г. 17:24
Украинский суд разрешил задержать экс-президента Порошенко

Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко с целью его привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом передает Report со ссылкой на "Украинские новости".

Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко с возможностью выхода под залог в сумме 1 млрд гривен (около 37 млн долларов США).

Порошенко обвиняется по двум статьям уголовного кодекса Украины - "государственная измена" и "содействие деятельности террористических организаций". Кроме того, он обвиняется в создании преступной группы и срыве поставок угля из ЮАР, по которым были пописаны контракты.

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