Украинский суд разрешил задержать экс-президента Порошенко

Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко с целью его привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко с целью его привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом передает Report со ссылкой на "Украинские новости".

Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко с возможностью выхода под залог в сумме 1 млрд гривен (около 37 млн долларов США).

Порошенко обвиняется по двум статьям уголовного кодекса Украины - "государственная измена" и "содействие деятельности террористических организаций". Кроме того, он обвиняется в создании преступной группы и срыве поставок угля из ЮАР, по которым были пописаны контракты.