Украинский премьер рассказал, почему Зеленский и министры изменили стиль одежды

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, почему министры и президент Владимир Зеленский постоянно носят оливково-зеленые рубашки или камуфляжную форму.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, почему министры и президент Владимир Зеленский постоянно носят оливково-зеленые рубашки или камуфляжную форму.

Как передает Report, в своем интервью немецкому Focus чиновник заявил, что это можно назвать дипломатическим этикетом военного времени.

"Эта одежда связывает нас с девушками и парнями, которые отдают свою жизнь за нашу страну. Мы будем носить эту форму, пока война не закончится. Они символизируют, что Украина борется и будет продолжать бороться. Невозможно носить костюм и галстук, когда твоя страна одета в униформу и борется за свое существование", - подчеркнул премьер.