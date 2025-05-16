Украинский политолог: Не стоит ожидать реальных результатов переговоров в Стамбуле

Украинский политолог: Не стоит ожидать реальных результатов переговоров в Стамбуле

От стамбульских переговоров между Украиной и Россией не стоит ожидать никакого прогресса и реальных результатов.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал украинский политолог Максим Яли.

"Это уже вчера подтвердил и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что даже вопрос прекращения огня не будет решен до его личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вообще ничего не будет решено. Это подтверждается и тем фактом, что Марко Рубио не будет участвовать в переговорах.

В качестве причины указано низкий уровень представительства российской стороны. Это сигнал о том, что не стоит ожидать никакого прогресса. Еще раз повторяю, даже если будет 30-дневное прекращение огня, не стоит ожидать никакого прогресса и реальных результатов", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями. По информации турецких СМИ они продлились около 2 часов.