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Украинский политолог: Начинается самый сложный период переговоров Киева с властями США для прекращения войны с РФ

Украинский политолог: Начинается самый сложный период переговоров Киева с властями США для прекращения войны с РФ 14:09
В регионе
23 января 2025 г. 14:58
Украинский политолог: Начинается самый сложный период переговоров Киева с властями США для прекращения войны с РФ

Начинается очень сложный для Украины период переговоров с новой администрацией США о достижении прекращения огня.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил украинский политолог Максим Яли.

По его словам, проблемный момент в переговорах связан с территориальными претензиями России, что ясно также из вчерашнего резкого заявления американского президента Дональда Трампа.

"Россия стоит перед выбором. Например, летом прошлого года Владимир Путин заявил, что Украина должна сдать и Запорожье, и Херсон. Однако, это неприемлемо как для общества, так и для правительства Украины", - сказал он.

Политолог считает, что главным вопросом для Украины является обеспечение ее безопасности до вступления в НАТО, что станет одним из компромиссов, на которые Дональд Трамп пойдет в ближайшем будущем: "И самое главное, что именно предложит взамен американская сторона и европейские партнеры Украины, чтобы война не возобновилась?".

М.Яли добавил, что Украина должна также поднять вопрос о компенсации ущерба, нанесенного Россией за годы войны: "Будут ли достигнуты какие-либо соглашения? Думаю, мы узнаем это в ближайшие 3 месяца или через 100 дней, как сказал помощник Дональда Трампа Кит Келлог. План прекращения военных действий на данный момент является главным вопросом для новой администрации США".

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı politoloq: Kiyevin ABŞ hakimiyyəti ilə çox mürəkkəb danışıqlar dövrü başlayır

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