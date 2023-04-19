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Украинский министр высоко оценил турецкий электромобиль Togg

Украинский министр высоко оценил турецкий электромобиль Togg Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар представил первый электромобиль турецкой разработки Togg министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову, посетившему турецкую провинцию Кайсери.
В регионе
19 апреля 2023 г. 12:20
Украинский министр высоко оценил турецкий электромобиль Togg

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар представил первый электромобиль турецкой разработки Togg министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову, посетившему турецкую провинцию Кайсери.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство национальной обороны Турции, Хулуси Акар поделился с украинским министром также информацией о возможностях отечественного электромобиля Togg, переданного оборонному ведомству Турции.

По словам Акара, Кубраков – первый гость, севший в автомобиль. "Мы еще сами не ездили на нем. Как вам, понравилось?", - спросил глава Минобороны Турции. В ответ украинский министр выразил признательность Акару.

Министры, в числе прочих, обсудили "зерновое соглашение", направленное на устранение глобального продовольственного кризиса.

Стороны констатировали, что с начала реализации зерновой инициативы из трех южных портов Украины отплыли 903 судна с 28,3 млн тонн агропродукции. Состоялся обмен мнениями о мерах, необходимых для беспрепятственного продолжения данного соглашения.

Отметим, что Александр Кубраков прибыл в Турцию 18 апреля по приглашению главы Минобороны Хулуси Акара.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynalı nazir Türkiyənin "Togg" elektromobilindən razılığını ifadə edib

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