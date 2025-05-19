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Украинский лидер подтвердил возможность подписания с Россией меморандума об урегулировании

Украинский лидер подтвердил возможность подписания с Россией меморандума об урегулировании Украина может подписать с Россией меморандум об урегулировании конфликта, ждет российских предложений, чтобы представить свое видение.
В регионе
19 мая 2025 г. 23:51
Украинский лидер подтвердил возможность подписания с Россией меморандума об урегулировании

Украина может подписать с Россией меморандум об урегулировании конфликта, ждет российских предложений, чтобы представить свое видение.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, в результате которого может быть сформирована карта, а затем и заключен договор между двумя сторонами о прекращении огня", - сказал он на брифинге.

Зеленский добавил, что детали будущего меморандума ему пока неизвестны. "Если российская сторона предложит некий меморандум, с нашей стороны, после соответствующих сигналов, мы, получив меморандум или предложения русских, сможем сформулировать свое видение", - отметил он.

По его словам, президент США сообщил, что помимо прекращения огня в меморандуме будут сформулированы планы по дальнейшему урегулированию.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiya ilə memorandum imzalaya bilər

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