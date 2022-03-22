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Украинский лидер готов с Путиным обсуждать Крым и Донбасс

Украинский лидер готов с Путиным обсуждать Крым и Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем готов говорить с главой страны-агрессора Путиным.
В регионе
22 марта 2022 г. 05:41
Украинский лидер готов с Путиным обсуждать Крым и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем готов говорить с главой страны-агрессора Путиным.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, вопрос возвращения под украинский контроль, оккупированных Крыма и Донбасса, он назвал "тяжелой историей для всех".

"И чтобы там найти какой-то выход, надо сделать этот первый шаг, о котором я сказал: гарантии безопасности, окончание войны. Потому что все очень горячо. И закончится этот блок, и после этого давайте говорить. На первой встрече с президентом России готов поднимать эти вопросы, они актуальны, для нас они важны - об оккупированных территориях. Но я уверен, что это решение будет не в эту встречу. Потому что, если быть полностью откровенным, и в вопросах гарантии безопасности мы будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае будет решаться не только президентом. Это достаточно долгий процесс будет решаться и Радой, и народом Украины", - отметил глава государства.

Он также сказал, что в случае встречи с Путиным "прямо сейчас" не было бы никаких "призывов и исторических речей".

"Я буду очень подробно с ним проговаривать все вопросы, не оставляя возможности к будущим рискам нашего государства. Я буду стараться пройти все, что смущает и чем недовольна РФ, и скажу все, что думает украинский народ. Детально. Если у меня будет возможность и у России будет желание, то мы пройдем все вопросы. Решим мы их все? Нет. Но шанс, что часть сможем - хотя бы остановить войну. Без решения невозможно", - считает Зеленский.

Путин, добавляет он, "уничтожая нас, уничтожает себя".

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna lideri Putinlə Krım və Donbası müzakirə etməyə hazırdır

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