Превращенный в зону боевых действий украинский город опустел

Город Орехов в Запорожской области Украины находится всего лишь в 3-4 километрах от линии фронта, в связи с чем он почти опустел.

Город Орехов в Запорожской области Украины находится всего лишь в 3-4 километрах от линии фронта, в связи с чем он почти опустел.

Восточноевропейское бюро Report подготовило фоторепортаж из этого населенного пункта.

Хотя этим летом украинская армия вытеснила российскую из некоторых окрестных сел города во время контрнаступления, этот район из жилого превратился, в зону боевых действий. До войны это был один из самых экономически активных регионов Украины, однако теперь вместе с окрестными деревнями в поле боя все чаще превращается и сам Орехов. Единственной торговой точкой в опустевшем городе является небольшой 20-метровый рынок.

Жительница Анна Васильева, рассказывает, что город находится в зоне боевых действий уже несколько месяцев: “На районный рынок отовариваться приходят всего 5-6 человек. В основном это военные. Это - единственный рынок и он работает до 12:00. Иногда приезжают жители колхозов из соседних деревень. Привозят мясо, молоко, яйца”.

Другой житель города Орехов Анатолий Списев рассказал, что район каждый день подвергается обстрелам: “Мы живем за счет гуманитарной помощи, присылаемой в наш город. Большая часть жителей Орехова уехала, людей осталось очень мало.”