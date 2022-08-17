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Украинский генерал: РФ готовится к наступательным операциям из-за взрывов в Крыму

Украинский генерал: РФ готовится к наступательным операциям из-за взрывов в Крыму Россия готовится проводить против Украины операцию "Возмездие" из-за взрывов в Крыму.
В регионе
17 августа 2022 г. 14:17
Украинский генерал: РФ готовится к наступательным операциям из-за взрывов в Крыму

Россия готовится проводить против Украины операцию "Возмездие" из-за взрывов в Крыму.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж в эфире телемарафона.

Он заявил, что РФ готовит операцию на День Независимости Украины, который отмечается 24 августа.

"Эта информация уже известна из оперативных источников. Поэтому они стягивают все силы с территории Крыма в Херсонскую и Запорожскую области, на восток Украины и на территорию Беларуси", - отметил генерал.

Также по его словам, возможны новые наступательные операции. Эксперт добавил, что за счет новых наступлений Россия будет принуждать Киев к переговорам на условиях РФ.

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Версия на английском языке Ukrainian general: Russia preparing for new offensive to avenge Crimea explosions
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı general: "Rusiya Krımdakı partlayışlara görə yeni hücum əməliyyatlarına hazırlaşır"

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