Украинский генерал-полковник: Потери ВС РФ в 8-10 раз больше наших

Потери ВС России в 8-10 раз превышают украинские.

Потери ВС России в 8-10 раз превышают украинские.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил в интервью ABC News.

"Противник несет в восемь, а то и в десять раз большие потери, особенно по количеству убитых", - отметил Сырский.

По его словам, ВСУ еще не реализовали весь потенциал, но контрнаступление "идет по плану". Несмотря на опасения западных аналитиков, что Украина якобы не добивается достаточного прогресса.

"Пока все развивается по планам, которые были составлены и утверждены", - отметил Сырский, отметив, что Бахмут (Донецкая область) будет освобожден.

Украинские войска перешли в контрнаступление месяц назад, атакуя на нескольких направлениях южную линию фронта в Запорожской области. Им удалось прорвать линию обороны РФ в двух точках, освободить ряд сел, но с тех пор ведутся ожесточенные бои.