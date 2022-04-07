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Украинский генерал: Ожидается повторное наступление России на Киев

Украинский генерал: Ожидается повторное наступление России на Киев После передислокации российских войск на восток Украины и попытки взять под контроль Донецкую и Луганскую области следует ожидать повторного наступления на Киев.
В регионе
7 апреля 2022 г. 18:20
Украинский генерал: Ожидается повторное наступление России на Киев

После передислокации российских войск на восток Украины и попытки взять под контроль Донецкую и Луганскую области следует ожидать повторного наступления на Киев.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал Александр Грузевич.

"Ситуация остается напряженной. Враг изменил свое направление, и в ближайшее время будет пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую области, после чего следует ожидать повторного наступления все-таки на столицу", - сообщил Грузевич.

По его словам, сейчас принимаются меры по увеличению внешнего круга обороны Киева и Киевской области, продолжаются мероприятия по наращиванию фортификационного оборудования и подготовки личного состава.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı general: "Rusiyanın Kiyevə yenidən hücumu gözlənilir"

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