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Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха

Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха На мой взгляд, итоги Второй Карабахской войны были положительными и логичными.
В регионе
18 августа 2021 г. 14:19
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
Виктор Назаров

На мой взгляд, итоги Второй Карабахской войны были положительными и логичными.

Об этом Восточно-европейскому бюро Report сообщил бывший первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-майор, военный эксперт Виктор Назаров.

"В 2001 году я участвовал в семинаре в Великобритании, где познакомился с офицером Вооруженных сил Азербайджана, имя которого, к сожалению, не помню. Мы говорили с ним о Карабахе. Тогда он сказал мне, что мы непременно вернем Карабах. Я спросил, когда вы будете готовы? Он ответил, что не знает точно, возможно в ближайшие 15-20 лет, и добавил: "После того, как мы проведем операцию и вернем Карабах, никто не сможет потеснить нас оттуда". Я надеюсь, что этот человек сейчас жив и пребывает в здравии".

В.Назаров отметил, что для успешного ведения Второй Карабахской войны была приведена в готовность не только армия, но и общество, изменился менталитет: "Очень важно добиться укрепления единства армии и народа и сохранить его. Вы достигли этого. В современных конфликтах терпимость к потерям является исключительно важным вопросом. На мой взгляд, вы справились с этим. Учитывая масштабы и интенсивность конфликта, потери минимальны. Я говорю о цифрах, официально обнародованных в СМИ. Важно не забывать о погибших и раненых, сражавшихся на войне, поддерживать их родных и близких. Подобная самоотверженность должна быть высоко оценена.

Семьи шехидов должны получать социальные пособия, нужны льготы для их детей и семей. Надеюсь, вы предусмотрели все это. Что касается затягивания подписания мирного договора, то здесь, хоть и нет геополитических интересов, задействованы региональные интересы. Возможно, противоположная сторона недостаточно прижата в военном отношении, потому и не удается вести переговоры. Я не знаю всех нюансов, поэтому могу ошибаться. Что касается итогов Второй Карабахской войны, вкратце скажу, что с точки зрения большой политики, стратегии и тактики в Азербайджане все было проделано достойно".

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Версия на английском языке Ukrainian General: Azerbaijan did everything decently to liberate Karabakh
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı general: “Azərbaycan Qarabağı qaytarmaq üçün hər şeyi layiqli şəkildə etdi"

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