Украинский эксперт: Вручать Рубену Варданяну Нобелевскую премию мира глупо

Военный эксперт Александр Коваленко считает глупостью выдвижение на Нобелевскую премию мира кого-то вроде Рубена Варданяна.

Военный эксперт Александр Коваленко считает глупостью выдвижение на Нобелевскую премию мира кого-то вроде Рубена Варданяна.

Об этом он заявил восточноевропейскому бюро Report.

"Так называемые армянские правозащитники и сторонники (Варданяна) пытаются выдвинуть его кандидатуру, но им стоит ожидать реакции не только со стороны Украины, так как Варданян причастен не только к финансированию войны против Украины, это персонаж, включенный в санкционный список ряда других стран из-за своих провокаций", - отметил эксперт.

Коваленко добавил, что последнее "шоу" Варданяна состоялось, когда он находился на оккупированной на тот момент территории Азербайджана. "Карабах уже освобожден, Варданян арестован. Сторонники в Армении сейчас пытаются его освободить и для этого воспользоваться Нобелевской премией мира. Однако существует множество доказательств того, что Варданян не заслуживает данной награды, даже быть кандидатом на нее".